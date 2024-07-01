انتصارات عالمية لجودلفين في أمريكا واليابان

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصل فريق جودلفين تألقه عالمياً، إذ توج «أوتومان فليت» بلقب سباق «وايز دان ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.41.26 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «شاسنغ ذا كراون» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مايكل ميكر.

اكتساب الخبرة

وقال المدرب شارلي آبلبي: نحن سعداء بما حققه «أوتومان فليت» والفريق بأكمله، لقد غيرنا أسلوبه في الجري، حيث شعرنا بأنه أصبح أكثر جهوزية مع اكتسابه الخبرة في سباقات أمريكا الشمالية، فلافيان برات كان مرتاحاً جداً لأداء الحصان.

وأضاف: بالنظر إلى ما حققه الجواد، يستحق على الأرجح أن يشارك بسباق مثل «فورستارديف» لـ «الفئة الأولى» في ساراتوغا أغسطس القادم، لدينا «ماستر أوف ذا سيز» مسجل على قائمة المشاركين في ذلك السباق أيضاً، لكنه سباق تكافؤ وسيحظى «أوتومان فليت» بقليل من الوزن، إنه احتمال وارد.

تألق مستمر

وفي اليابان، خطف «أوف تريل» لقب سباق «راديو نيكاي شو» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم على مضمار «فوكوشيما»، بقيادة الفارس هيرونوبو تانابي وإشراف المدرب كيجي يوشيمورا، مسجلاً زمناً قدره 1.45.30 دقيقة وبفارق رأس عن «سيريوس كولت» بقيادة الفارس كوسي ميورا وإشراف المدرب يوشيتادا موناكاتا.

وقال هاري سويني، رئيس جودلفين في اليابان: نتطلع للمزيد في المستقبل مع البطل «أوف تريل»، وأتوقع أن يحصل على استراحة صيفية وفترة من الراحة في هوكايدو ونأمل أن يساعده ذلك على زيادة قوته ونضجه.

وأضاف: لقد خاض معظم سباقاته الماضية على مسافة الميل، وشعرنا دائماً بأن زيادة المسافة ستكون من صالحه، غير أنني تفاجأت عندما اتصل بي المدرب يوشيمورا عقب السباق طارحاً فكرة المشاركة في سباق «غولدن إيغل» في استراليا أواخر أكتوبر، إلا أننا لن نتسرع في اتخاذ ذلك القرار في وقت قريب.

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