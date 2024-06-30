"عبية عذبة" تحرز لقب سباق كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية

المصدر: وام

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أحرزت الفرس "عبية عذبة" لدلمان ريسنج، بإشراف بيتر جي همرسلاي، وقيادة فيل دينيس، لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية.

أقيم السباق أمس لمسافة 1200 متر على مضمار "رويال ويندسور" بالمملكة المتحدة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور أكثر من 5 آلاف متفرج.

شهد السباق مشاركة 5 من نخبة الخيول في بريطانيا وفرنسا، وحصدت "عبية عذبة" اللقب محققة زمنا قدره 1:17:14 دقيقة بفارق 3 أطوال عن "فريدة العز"، للنجيفي للسباقات، بإشراف جيمس أوين، وقيادة سام هتشكوت.. وجاء ثالثاً "ابستارت كرو" لمالكته ليندا ريفز، بإشراف مدرب نيوماركت جيمس أوين، وقيادة دراج كينان.

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