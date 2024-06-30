خيول جودلفين تتألق في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في السباقات الإنجليزية، إذ توّج «نوبل داينستي» بلقب سباق «كرايتريون ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.23.12 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «نوستروم» لـ«جودمونت»، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، وجاء في المركز الثالث «ويتش هانتر»، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وكان «كينغ أوف كونكويست» افتتح انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي باقتناصه لقب شوط «فريد آرشر ستيكس» لمسافة 2400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.27.83 دقيقة، وبفارق رقبة عن «أيميريك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس جاك ميتشل، وإشراف المدرب روجر فاريان، وحل ثالثاً «دوفيل ليجند»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب جيمس فيرجسون.

ومن جانب آخر تتجه الأنظار اليوم نحو سباق الـ«ديربي الإيرلندي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، برعاية «سوق دبي الحرة»، الذي سيقام على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بمشاركة 8 خيول يتقدمها «أمبينتي فريندلي»، بقيادة الفارس روبرت هافلين، وإشراف المدرب جيمس فانشاو، «لوس أنجلوس»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وسيمثل الإمارات في هذا الشوط «ماتسوري» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب روجر فاريان.

كما ستشهد الأمسية حضوراً مميزاً لمضمار وإسطبلات جبل علي، من خلال رعايتهم لشوط «مضمار وإسطبلات جبل علي داش ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم»، بمشاركة 7 خيول أبرزها بطل النسخة الماضية «كومانشي فولز»، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب مايكل دودز.

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