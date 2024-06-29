المهرة "فرح" تحرز لقب كأس الوثبة للخيول العربية في إيطاليا

المصدر: وام

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أحرزت المهرة "فرح أتش سي أم" لفالتنيسي دوجز للخيول، بإشراف ستيفانو ميتيني، وقيادة ساندرو جيسا، لقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز"، للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات لمسافة 1200 متر.

وأقيم السباق أمس على مضمار بلدة فولونيكا في مقاطعة جروسيتو في منطقة توسكانا الإيطالية، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاءت ثانية المهرة "ميركوريو" للمالك والمدرب ستيفانو ميتيني، وقيادة جيولي جنجوي، وثالثاً المهر "كنجدوم" لتي اس أي سيرل، بإشراف كريستيان ميتيني، وقيادة جافينو سانا.

من جانب آخر يشهد مضمار بومبادور الفرنسي غداً إقامة سباقين لكأس الوثبة "ستاليونز"، الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 7 مهرات عربية أصيلة في عمر 3 سنوات، من بينها "جبارا" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف شارل جوردين، وقيادة سامي لي، و"آيلاند لايف" لجاي نيفنس" بإشراف دي موريسون، وقيادة جيفرسون سميث.

وينطلق السباق الثاني لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، أبرزها "غسان" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة سامي لي، و"الصافنات" بقيادة مايكل فورست، و"فارس" بقيادة جاري سانشيز، وكلاهما للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد.

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