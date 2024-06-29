«فيرست ميشن» لجودلفين يستهدف «ستيفن فوستر ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستهدف «فيرست ميشن» لجودلفين بقيادة الفارس فلورينت جيروكس وإشراف المدرب براد كوكس لقب سباق «ستيفن فوستر ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مايكل بناهان، مدير إنتاج خيول السباق في جودلفين بالولايات المتحدة الأمريكية: ظل «فيرست ميشن» في حالة ممتازة منذ فوزه بسباق «أليشيبا» للفئة الثانية، والمدرب براد مسرور للغاية من حالته. وأضاف: سيكون جديراً، بصفته المرشح المفضل للفوز حيث سيكون منافسه الأكبر هو الفائز بسباق «أوكلون هانديكاب» للفئة الثانية «سكيبي لونغ ستوكينغ»، نأمل أن يتمكن من إضافة هذا السباق من الفئة الأولى إلى سيرته الذاتية ومواصلة صعوده في صفوف الخيول الأكبر سناً.

تحدٍ جديد

كما يطمح «أوتومان فليت» لجودلفين إلى تحقيق الفوز خلال مشاركته في سباق «وايز دان ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: يدخل «أوتومان فليت» هذا السباق وهو في حالة ممتازة على خلفية فوزه بسباق «أرلينغتون ستيكس» الذي يعد تجربة لهذا السباق، لقد استمتع بفترة استراحة قصيرة منذ ذلك الحين ويبدو مرشحاً جديراً بالفوز على مجموعة صغيرة العدد لكن مستوياتها تنافسية.

سباقات إنجليزية

ومن جانب آخر، ستخوض خيول الإمارات عدداً من السباقات القوية على المضامير الإنجليزية، إذ سيسعى «نوبل داينستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي إلى تحقيق الفوز في سباق «كريتيرين ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» الذي سيقام على مضمار «نيوماركت» العريق، فيما سيشهد شوط «آرتشر ستيكس» لمسافة 2400 متر «قوائم»، مشاركة كل من «كينغ أوف كونكويست» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كيماري» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس دوجي كوستيلو وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أيميريك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان.

وعلى مضمار «نيوكاسل»، سيشارك كل من «كولد كيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس توم إيفز وإشراف المدرب كارل بيرك، و«نيفر جست أ دريم» لسعيد الطاير بقيادة الفارس كالوم شيبرد وإشراف المدرب إسماعيل محمد، في سباق «تشيبشيس ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز