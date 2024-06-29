كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في ضيافة «ويندسور» اليوم

المصدر: ويندسور - البيان

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برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تستضيف منظمة سباقات الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المتحدة، اليوم كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للفئة الثانية لمسافة 1200 متر بمضمار رويال ويندسور، فيما يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز.

وتقام السباقات، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويتمتع سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك البالغ قيمة جوائزه المالية 20 ألف جنيه استرليني بتاريخ عريض في تأكيد فوز بعض أفضل الخيول العربية الأصيلة في العالم به ثلاث مرات، أمثال «داحس»، و«المهند»، حين كان يقام في السابق بمضمار نيوبري.

وتعد «فريدة العز»، التي تملكها شركة النجيفي للسباقات، وبقيادة سام هتشكوت، أحد المشاركين الذين لديهم علاقات قوية بالسباق في نيوبري، حيثفازوا بالسباق في عام 2012 مع «هلال الزمان»، وينافس مع «فريدة العز» بإشراف مدرب نيوماركت جيمس أوين، رفيق إسطبلها «ابستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بقيادة دراج كينان، الذي كان الحصان المحلي الرائد في المملكة المتحدة الموسم الماضي، حيث فاز بأربعة سباقات متتالية.

وتشمل المشاركات الفرس «عبية عذبة» لدلمان ريسنج، بإشراف بيتر جي همرسلاي، وقيادة فيل دينيس، التي احتلت المركز الثالث في السباق عام 2022، وينضم إليها «ستورم تربور» الفائز بالفئة الثالثة في السويد، و«كاياك» للمالك والمربي والمدرب جين هاريس، وقيادة أوليفيا تيوب.

6 خيول

ويتوجه كأس الوثبة ستاليونز إلى البرازيل حيث يجتذب 6 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب السباق البالغ طوله 1000 متر، وقيمة جوائزه 5 آلاف دولار، وأبرز الخيول المتحدية «اوزماندياس راش» بقيادة ار فيانا، و«ار جي كارميل» بقيادة دي نوفاس، و«كولمر راش» بقيادة الفارسة البرازيلية الشهيرة جين الفيس، و«اولمبيكا راش» بقيادة آي سيلفا.

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخيول العربية: نشكر مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمهم المستمر والسخي لسباقاتنا، وخصوصاً مثل هذا السباق المهم تاريخياً والذي يسعدنا إحضاره إلى رويال ويندسور، حيث نتلقى دائماً ترحيباً كبيراً.

نقل مباشر

يتم نقل سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية من رويال وندسور، على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية، وسكاي سبورت للسباقات، ويحظى بمتابعة عالمية من خلال نشر أخبار السباقات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والمسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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