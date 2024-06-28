كأس الوثبة للخيول العربية في إيطاليا اليوم

المصدر: (روما - وام)

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يحتضن مضمار بلدة فولونيكا بمقاطعة جروسيتو في منطقة توسكانا الإيطالية اليوم فعاليات سباق كأس الوثبة «ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يقام السباق لمسافة 1200 متر للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات، ويتصدر الترشيحات المهر «كنجدوم» لـ«تي اس أي سيرل»، بإشراف كريستيان ميتيني، وقيادة جافينو سانا، والمهرة «فرح أتش سي أم» لـ«فالتنيسي دوجز» للخيول، بقيادة ساندرو جيسا، والمهر «فورليج» لـ«سلاريس كوستانزا»، بقيادة سيلفاتوري سولاس، وكلاهما بإشراف ستيفانو ميتيني وإلمهرة «فارونا دو زاماجليا» لـ«كلوديا دي كابريلا»، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ريموند سلاو ستيفانو.

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