خيول الإمارات تطمح للتألق في «هوبنغز ستيكس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تشارك خيول الإمارات في سباق «هوبنغز ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيقام على مضمار «نيوكاسل» بإنجلترا اليوم. وتتصدر القائمة «سفاير سيز» لجودلفين، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، و«شايننغ جويل» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس دوجي كوستيلو، وكلاهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بالإضافة إلى «إمبريال كوتر» لعلي سعيد بالحب، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «سنزود «سفاير سيز» بغطاء للرأس، آملين أن يمكنها ذلك من التصرف بالطريقة الصحيحة، لقد كانت مخيبة للآمال بعض الشيء في مشاركتيها الأخيرتين، ولم تكمل سباقها بشكل جيد، تراجعها لمسافة الميل وربع الميل، ينبغي أن يكون مناسباً لها، وإذا ما تمكنت من استعادة أفضل مستوياتها، فإن ذلك سيجعلها حاضرة في المنافسة».

وأضاف: «تخوض «شايننغ جويل» مشاركتها الأولى منذ مشاركتها في دبي، حيث قدمت أداء متماسكاً، وسارت تحضيراتها بصورة جيدة، ونأمل أن تكون قادرة على تقديم أداء تنافسي».

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