برعاية منصور بن زايد.. غدًا انطلاق البطولة الـ 6 لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنطلق غدا “الخميس” بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وتشارك في البطولة الأولى في إفريقيا، مجموعة من الخيول تمثل المرابط والمزارع المصرية، وتكتسب أهمية كبرى حيث تقام بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمصر التي تعد من أهم المناطق السياحية فيها.

وبحسب اللجنة المنظمة تحتضن مصر أجود سلالات الخيول العربية، وتتولى محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة في جمهورية مصر العربية، التي تعتبر من أقدم المحطات في العالم، الإشراف على نحو 1800 مزرعة للقطاع الخاص تحتوي على ما يقارب 25 ألف حصان وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي الأصيل، وتعمل على الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة التي كان مصدرها الجزيرة العربية، وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي.

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويشتمل على 10 بطولات في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل بطولة.

وأقيمت البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية في المنامة خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الماضي، وكانت مدينة سكوتسديل الأمريكية مسرحا للبطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن كأس العالم للمربين في نهاية مارس الماضي، فيما أقيمت البطولة الرابعة في الأول من يونيو بميدان الفروسية لو جراند باركيه بمدينة فونتينبلو الفرنسية، كما شهد المركز الوطني الدنماركي للفروسية، البطولة الخامسة في منتصف يونيو الجاري.

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