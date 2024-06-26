الفرنسي «ديلاسير» بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز  

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت بنجاحات مبهرة، منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز «5 نجوم»، التي أقيمت ضمن أجندة سباقات النسخة العاشرة من بطولة لونجين باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز، التي تم تنظيمها هذا العام، برعاية سلسلة سباقات الكأس الغالية، وذلك خلال الفترة 21 - 23 يونيو الحالي.

وتقام الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ونجح الفارس الفرنسي «مارك ديلاسير» من التتويج بلقب الكأس الغالية، بزمن 37.24 ثانية، على صهوة الجواد «ميك ماي داي»، فيما جاء وصيفاً، الفارس البلجيكي «أوليفير فليبيرتس»، بزمن قدره 37.04 ثانية، على صهوة الجواد «بريشياس هاجن»، في حين حل بالمركز الثالث الفارس الفرنسي «أورليان ليروي»، على صهوة الجواد «كروغسيل دي بليناك»

في المقابل، تألق فرسان الإمارات في منافسات بطولة لونجين باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز على مدار الأيام الثلاثة، حيث توج الفارس عبد الله حميد المهيري بلقب جولة إيفل الختامية، ضمن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي شارك بها 15 فارساً عالمياً، حيث استطاع 12 فارساً اجتياز الجولة الأولى بدون أخطاء.

حضر منافسات البطولة وشارك في تتويج الأبطال في الكأس الغالية وجولة إيفل الختامية، هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول، وفيرجيني إيفل الرئيس المؤسس لبطولة باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز.

من جهتها، قالت هند مانع العتيبة: «نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة لونجين باريس إيفل الدولية الشهيرة، كما تؤكد المنافسة المرموقة التي تمثل ختام بطولات قفز الحواجز في فرنسا قبل أولمبياد باريس 2024، مكانتها كواحدة من أبرز البطولات الدولية في رياضة القفز.

بدوره، توجه فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاحات المبهرة التي حققتها منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز في فرنسا، مؤكداً أن دعم سموه وتوجيهاته، كان لها الأثر الكبير في تحقيق علامات النجاح والتفوق للحدث، وتعزيز مكانته وحضوره في مشهد السباقات العالمية الكبرى.

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