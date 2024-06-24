«الزاركا» بطلة كأس الوثبة الصيفي في بلجيكا

المصدر: بلجيكا - البيان

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أثبتت الفرس «الزاركا» للمالك والمدرب المخضرم يوهان فريستربين، وقيادة الفارس كوين كليمانس، جدارتها في الفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة الصيف للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم أول من أمس بمضمار وارجيم العريق بمملكة بلجيكا، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

واجتمع للسباق البالغ طوله 2300 متر، وجائزته 5 آلاف يورو، 8 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، بعد انسحاب «اينهو بيترسيو»، وتميز السباق بالإثارة والتشويق، وشهد سقوط الفارسة ساره فيرميرش من على صهوة مهرتها «رازا» بالرقم 7 خلال مجريات السباق، ولم تصب بأذى.

ولجم الفارس كليمانس الفرس «الزاركا» وسط الخيول، متحيناً الفرصة المناسبة للانطلاق بالرغم من تدافع الخيول في المقدمة، وكان يسعى لإيجاد ثغرة ينفذ منها، وعندما لاحت تلك الثغرة تسلل بهدوء وببراعة، وأظهرت «الزاركا» أنها ما زالت قادرة على التفوق في المسافات الطويلة ولديها مخزون من الطاقة.

وتمكنت «الزاركا» البالغة من العمر 10 سنوات، والمنحدرة من نسل «أف البحر»، من التفوق بفارق 3.5 أطوال عن الفرس «فريدا» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة كونس سانتانجيلو، ومسجلة زمناً وقدره 2:38:35 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «ياشارا» لمالكته لاتوشيا كارمليت، بإشراف دينيس فان روك، وقيادة كوب فاندربيك.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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