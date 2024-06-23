«خادم» يحتفظ بلقب «الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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احتفظ «خادم» لفترياني هاي بلقب الشوط الثالث الرئيس «الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، في ختام مهرجان «رويال آسكوت»، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 1.12.25 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «سونج ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

وحل ثالثاً «ميل ستريم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

تألق جديد

كما واصلت خيول الإمارات تألقها في ختام المهرجان، إذ اقتنص «هاند أوف جود» لمحمد جابر لقب الشوط السادس «غولدن غيتس ستيكس» لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب هاري تشارلتون، مسجلاً زمناً قدره 2.05.18 دقيقة، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «كامبريدج» بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «بلاك ران» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين بول وأوليفر كول.

الشوط الأول

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت «بيدتايم ستوري» بلقب الشوط الأول «شيشهام ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 1.27.01 دقيقة، وبفارق 9 أطوال ونصف طول عن «بينتل باي» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب جورج بووي.

وحل ثالثاً «بريان» بقيادة الفارس ليام كينيري وإشراف المدرب سيلفستر كيرك.

الشوط الثاني

خطف «آيل أوف جورا» لـ«فيكتورياس» لقب الشوط الثاني «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس كالوم شيبرد وإشراف المدرب جورج سكوت، مسجلاً زمناً قدره 2.32.19 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «جولايث» بقيادة الفارس ماكسيم جيون وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد.

وجاء في المركز الثالث «ميدل إيرث» لـ«قطر بلودستوك وكيرون ماهر» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

الشوط الرابع

توج «حاتم» لـ«وذنان للسباقات» بلقب الشوط الرابع «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.26.85 دقيقة، وبفارق رأس عن «كيكولي» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب هاري تشارلتون.

وحل ثالثاً «شيكاغو كريتك» بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب جوني مورتاج.

الشوط الخامس

اقتنصت «إنيكول لوف» لقب الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلة زمناً قدره 1.13.04 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «دارك تروبر» لـ«وذنان للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ألبان دي ميول.

وجاء في المركز الثالث «أوراسيو» بقيادة الفارسة صافي أوسبورن وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

الشوط السابع

حقق «أوكسمال» لقب الشوط السابع الختامي «كوين ألكسندرا ستيكس»، بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 4.48.00 دقائق، وبفارق 5 أطوال عن «رن فور أوسكار» بقيادة الفارس ماكسيم جيون وإشراف المدرب تشارلز بيرنز.

وحل ثالثاً «دان رايسنج» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

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