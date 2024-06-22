برعاية منصور بن زايد.. إقامة البطولة السادسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تستضيف مدينة العلمين في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية في الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري البطولة السادسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وتعتبر البطولة هي المحطة الاولى في افريقيا، وتكتسب أهمية كبرى حيث تقام بمدينة العلمين الساحلية لمصر التي تعد من أهم المناطق السياحية والسكنية في البلاد، وتمتاز بشواطئها الرملية الجميلة ومياهها الصافية بما يجعلها وجهة مثاليةلكل من السائحين و المقيمين في المنطقة.

ووفقا للجنة المنظمة للبطولة تعتبر مصر موطنا لأجود سلالات الخيول العربية، وتشرف محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، التي تعد من أقدم المحطات فى مصر والعالم، حيث تأسست عام 1928، على نحو 1800 مزرعة للقطاع الخاص تضم ما يقارب من 25 ألف حصان، وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي الأصيل، وتعمل على الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة التي كان مصدرها الجزيرة العربية، وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي.

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل بطولة.

وقال الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، إن النجاحات والتفاعل الكبير لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، يجسد الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإسهامات سموه في دعم مسيرة الخيل العربية في جميع أنشطتها وفي جميع أنحاء العالم.

وأضاف"نفخر بالنجاحات المهمة التي تحققها بطولات كأس الإمارات لجمال الخيل العربية في نسخته الأولى، وسعداء باستضافة مصر للبطولة السادسة ونتوقع ان تخرج بصورة مميزة على غرار البطولات الماضية".

وأكد أن استضافة مصر للبطولة السادسة تكتسب أهمية كبرى، خاصة أن مصر من البلدان المعروفة بإنتاجها المميز من الخيول العربية ولها مكانتها وحضورها القوي في مجال عروض جمال الخيل العربية.

الجدير بالذكر أن البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الماضي، وشهدت مدينة سكوتسديل الأمريكية البطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين في نهاية مارس الماضي، وأقيمت البطولة الرابعة في الأول من يونيو بميدان الفروسية لو جراند باركيه بمدينة فونتينيبلو الفرنسية، فيما شهد المركز الوطني الدنماركي للفروسية، البطولة الخامسة في 15 يونيو.

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