«بورتا فورتونا» تخطف الأضواء في «كورونيشن ستيكس»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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توجت «بورتا فورتونا» بلقب الشوط الثالث «كورونيشن ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 1.40.48 دقيقة وبفارق طول عن «أوبرا سينجر» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وجاءت في المركز الثالث «راماتويل» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب كريستوفر هيد.

تألق إماراتي

كما واصلت خيول الإمارات تألقها في المهرجان، إذ ظفر «إنيشيرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس توم إيفز وإشراف المدرب كيفن ريان، مسجلاً زمناً قدره 1.12.51 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول «ليك فورست» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، وجاء في المركز الثالث «جسور» لـ«المحمدية للسباقات» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب كلايف كوكس.

الشوط الأول

وفي باقي أشواط الأمسية، خطفت «فيري غودمذر» لقب الشوط الأول «ألباني ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 1.13.48 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سمرنج» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب أولي سانجستر، وحلت ثالثاً «هافنز جيت» بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط الرابع

اقتنص «كريستال بلاك» لقب الشوط الرابع «دوق أوف إدنبره ستيكس» لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس كولن كين وإشراف المدرب جيرارد كين، مسجلاً زمناً قدره 2.30.56 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «إيبك بوت» بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، وجاء في المركز الثالث «زيغي» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب هاري يوستاس.

الشوط الخامس

حققت «سوبرانو» لقب الشوط الخامس «ساندرينغهام ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب جورج بووي، مسجلة زمناً قدره 1.40.75 دقيقة وبفارق نصف طول «سترتنج» بقيادة الفارسة راشيل كينج وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، وحلت ثالثا «أولورو» بقيادة الفارس ماكسيم جيون وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

الشوط السادس

ظفر «كالانداجان» لآغا خان بلقب الشوط السادس «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ستيفان باسكييه وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد، مسجلاً زمناً قدره 2.29.11 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «سبيس ليجند» لـ«وذنان للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط السابع

اقتنص «بلجرم» لقب الشوط السابع والختامي «بالاس أوف هوليرود هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدربين ديفيد ونيكولا بارون، مسجلاً زمناً قدره 59.60 ثانية وبفارق نصف طول عن «بلو ستورم» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربة جيما توتي، وحلت ثالثاً «نو هاف ماجرز» بقيادة الفارس جورج روك وإشراف المدرب ريتشارد هيوز.

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