سالم الكتبي بطلاً لسباق «كومبيان» للقدرة في فرنسا

المصدر: متابعة: علي الظاهري

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توج الفارس سالم ملهوف الكتبي بلقب سباق كومبيان للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي أقيم أمس في فرنسا بمشاركة نحو 50 فارساً يمثلون 14 دولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتألق الكتبي بطل العالم للقدرة في نسخة 2021 ووصيف نسخة 2023 بعد وجوده ضمن المربع الذهبي في معظم مراحل السباق ليكسب التحدي في المرحلة الحاسمة والأخيرة على صهوة «ديابلو فيلي» لإسطبلات M7، ونال زميله من ذات الفريق الأرجنتيني مانو يير المركز الثاني على صهوة «لينك ديل مولي» لإسطبلات M7، وجاء في المركز الثالث الفارس السعودي فايز التركماني على صهوة «سراق شرف».

‏وانقسم السباق إلى 6 مراحل، حيث بلغت مسافة المرحلة الأولى 32 كيلومتراً، والمرحلة الثانية 30 كيلومتراً، والمرحلة الثالثة 28 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة 21 كيلومتراً، والمرحلة الخامسة 28 كيلومتراً، والمرحلة السادسة والأخيرة 21 كيلومتراً.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم عبر تحدي الـ 120 كلم وسباق الشباب والناشئين اللذين سيشهدان مشاركة مجموعة من فرسان الإمارات وذلك في إطار تحضيراتهم للاستحقاقات المقبلة أبرزها بطولة العالم في سبتمبر المقبل التي ستحتضنها فرنسا.

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