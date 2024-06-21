صراع قوي على لقب «الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يصل مهرجان «رويال آسكوت» إلى محطته الأخيرة غداً، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الثالث الرئيس «الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 14 خيلاً، يتقدمها حامل لقب النسخة الماضية «خادم» لفترياني هاي بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، إلا أن مهمته لن تكون سهلة مع تواجد «ميل ستريم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربة جين تشابل هيام، و«كينروس» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وستمثل المهرة «سونج ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، الإمارات في هذا الشوط بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «شيشهام ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم» بمشاركة 18 خيلاً أبرزها «آيج أوف جولد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جول أوف لندن» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «مترو دبي» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس أويسين أور وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «إكسبنسف روز» لجابر عبدالله بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب شارلي جونستون.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «هاردويك ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» 9 خيول أبرزها «كونتنيوس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «ميدل إيرث» لـ «قطر بلودستوك وكيرون ماهر» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «ديزرت هيرو» للملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 20 خيلاً، يتقدمها وصيف الـ «2000 جينيز الإيرلندي» وثالث الـ «2000 جينيز الإنجليزي» «حاتم» لـ «وذنان للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وثالث الـ «2000 جينيز الإيرلندي» «ريفر تيبر» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

كما سيشهد الشوط مشاركة «بويلنج بوينت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب روجر فاريان، «نيفر سو بريف» لسعيد سهيل بقيادة الفارسة صافي أوزبورن وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر، 28 خيلاً أبرزها «كوفر أب» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «البشير» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، «دارك تروبر» لـ «وذنان للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ألبان دي ميول.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «غولدن غيتس ستيكس» لمسافة 2000 متر، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «أرابك ليجند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «هاند أوف جود» لمحمد جابر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب هاري تشارلتون، «أولد فيثفول» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي «كوين الكسندرا ستيكس» 14 خيلاً أبرزها «دان رايسنج» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، «كوينزتاون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «رن فور أوسكار» بقيادة الفارس ماكسيم جيون وإشراف المدرب تشارلز بيرنز.

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