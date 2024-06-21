«كيبريوس» يعيد لقب «جولد كب» إلى خزائنه

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «كيبريوس» بلقب الشوط الرابع «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 4.18.06 دقائق، وبفارق طول عن «تراولرمان» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، وجاء في المركز الثالث «سويت وليام»، بقيادة الفارس روبرت هافلين، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

بهذه النتيجة يكون البطل «كيبريوس» قد أعاد اللقب مجدداً إلى خزائنه عقب إنجاز العام 2022، فيما عزز المدرب آيدين أوبراين صدارته لهذا السباق ليصل إلى الانتصار الـ 9.

الشوط الأول

وفي باقي أشواط الأمسية ظفر«شيرهولدر» لـ«وذنان للسباقات» بلقب الشوط الأول «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 59.77 ثانية، وبفارق طول عن «تروبيكال ستورم»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، وحل ثالثاً «أريزونا بليز»، بقيادة الفارس ديفيد إيجان، وإشراف المدرب أدريان موراي.

الشوط الثاني

خطف «جونج ذا ديستانس» لقب الشوط الثاني «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس روسا ريان، وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 2.30.04 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «نيسكي شيريلسكي»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين، وجاء في المركز الثالث «جو دادي»، بقيادة الفارس لويس إدموندز، وإشراف المدربين ويليام موير وكريس جراسيك.

الشوط الثالث

اقتنصت «بورت فيري» لقب الشوط الثالث «ريبلزديل ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.29.04 دقيقة، وبفارق رقبة عن «لافا ستريم»، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، وحلت ثالثاً «كالبانا» لـ«جودمونت»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

الشوط الخامس

حقق «ميكلي» لقب الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس كالوم رودريجيز وإشراف المدرب إدوارد بيثيل، مسجلاً زمناً قدره 1.38.62 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سكوكوزا»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب إد دنلوب، وجاء في المركز الثالث «نيتف وارير» لـ«وذنان للسباقات»، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب كارل بيرك.

الشوط السادس

ظفر «جايريبي» بلقب الشوط السادس «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب بريان ميهان، مسجلاً زمناً قدره 2.04.32 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كينجز جامبيت» لمحمد جابر، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب هاري تشارلتون، وحل ثالثاً «بيلوم جوستوم» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

الشوط السابع

اقتنص «إنجلش أوك» لـ«وذنان للسباقات» الشوط السابع الختامي «باكينغهام بالاس ستيكس» لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب ايد ووكر، مسجلاً زمناً قدره 1.25.16 دقيقة، وبفارق 3 أطوال عن «بيليجوه»، بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب مايكل آبلبي، وجاء في المركز الثالث «كاري ذا ون»، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب مايكل بيل.

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