سعيد بن سرور يواصل صناعة التاريخ في «رويال آسكوت»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصل المدرب العالمي سعيد بن سرور صناعة التاريخ في مهرجان «رويال آسكوت»، إذ وصل إلى انتصاره الـ 39 في تاريخ مشاركاته في المهرجان الملكي، عندما اقتنص «وايلد تايجر» لجودلفين لقب «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس أوشين ميرفي.

بطل مميز

وقال سعيد بن سرور: («وايلد تايجر» أبلى بلاءً حسناً ولطالما أعجبني، في العام الماضي واجهته بعض المشكلات الصغيرة وأوقفت مشاركاته، هذا العام بدا أفضل بكثير عندما وصل إلى نيوماركت قادماً من دبي).

وأضاف: (سوف نبحث له الآن عن سباق فئوي، لكنني أعتقد أننا سنبقيه على مسافة الميل، دائماً ما أشعر بالسعادة عندما أفوز بسباق مع حصان مميز، قلت لأوشين ميرفي ابتعد عن طريق الآخرين، وأوضحت له أن هذه فرصتي للفوز هنا، إنه فارس من الطراز الرفيع وقاد الجواد بشكل رائع).

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