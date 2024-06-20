«الملكة» تواجه «روحية» في «كورونيشن ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتجه الأنظار في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي يقام على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، نحو الشوط الثالث «كورونيشن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 10 مهرات، إذ تسعى نجمة الـ «1000 جينيز الإنجليزي» «الملكة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى مواصلة التألق في السباقات الإنجليزية بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان، إلا أن المنافسة ستكون صعبة مع تواجد «روحية» لآغا خان بطلة الـ «1000 جينيز الإماراتي الفرنسي» بقيادة الفارس ماكسيم جويون وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد.

مشاركة قوية

كما سيشهد الشوط كذلك مشاركة وصيفة الـ «1000 جينيز الإنجليزي» «بورتا فورتونا»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب دوناتشا آيدان أوبراين، وصاحبة المركز الثالث «راماتويل» بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب كريستوفر هيد، و«أوبرا سينجر» التي حلت في المركز الثالث في الـ «1000 جينيز الإيرلندي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، بالإضافة إلى «ديفوتد كوين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الأول

وستكون الانطلاقة مع الشوط الأول «ألباني ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 17 مهرة، أبرزها «ماونتن بريز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «توافيق» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، «ند الشبا سنو» لجابر عبدالله بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» مشاركة 15 خيلاً، أبرزها «إينيشيرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس توم إيفيز وإشراف المدرب كيفن ريان، «إيليت ستاتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «دوق أوف إدنبره ستيكس» لمسافة 2400 متر 19 خيلاً، أبرزها «سافكراكر» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جوني مورتا، «لا يكل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «مرحبا ذا شامب» لجابر عبدالله بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «ساندرينغهام ستيكس» لمسافة 1600 متر، مشاركة 30 مهرة، أبرزها «سطوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس لوك موريس وإشراف المدرب آرتشي واتسون، «زنجبيلة» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب روجر فاريان، «جشنج جولد» لسالم راشد بن غدير بقيادة الفارس كالوم هاتشينسون وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «كينغ إدوارد السابع ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» 14 خيلاً أبرزها «دييغو فيلاسكيز» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «سبيس ليجند» لـ «وذنان للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، «أجندة» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي «بالاس أوف هوليرود هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر، مشاركة 28 خيلاً، أبرزها «دورني ليك» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «مكافئ» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب كيفن فيليبارت دي فوي.

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