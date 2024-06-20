«أوغست رودان» يعود للانتصارات في «برينس أوف ويلز ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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عاد «أوغست رودان» إلى سكة الانتصارات مجدداً، باقتناصه لقب الشوط الرابع «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 2.03.12 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «زراكيم»، بقيادة الفارس ماكسيم جيون، وإشراف المدرب جيروم رينير، وجاء في المركز الثالث «هورايزن دور»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب باتريس كوتييه.

رقم قياسي

وبهذه النتيجة يكون المدرب المخضرم آيدين أوبراين قد وصل إلى انتصاره الـ 400 في سباقات الفئة الأولى، بينما حقق الفارس ريان مور فوزه الـ 81 في سباقات المهرجان الملكي معادلاً رقم الفارس المخضرم فرانكي ديتوري.

تألق إماراتي

كما شهدت الأمسية تألق خيول جودلفين، إذ اقتنص «وايلد تايجر» لقب الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.38.20 دقيقة، وبفارق رأس عن «سوني ليستون»، بقيادة الفارس روسا ريان، وإشراف المدرب رالف بيكيت، وجاء في المركز الثالث «بيروتو»، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الأول

وفي باقي أشواط اليوم الثاني للمهرجان حققت «ليوفاني» لـ«وذنان للسباقات» لقب الشوط الأول «كوين ماري ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلة زمناً قدره 59.60 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مايتي اريو» لـ«قطر ريسنج»، بقيادة الفارس غاري كارول، وإشراف المدرب جافين كرومويل، وحلت ثالثاً «ماو لام»، بقيادة الفارسة هولي دويل، وإشراف المدرب أدريان نيكولز.

الشوط الثاني

ظفر «إلينوي» بلقب الشوط الثاني «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 3.00.57 دقائق وبفارق طول وربع الطول عن «هايبري»، بقيادة الفارس واين لوردان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وجاء في المركز الثالث «بيردمان»، بقيادة الفارس شين فولي، وإشراف المدربة جيسيكا هارينجتون.

الشوط الثالث

اقتنصت «رانج ليون» لقب الشوط الثالث «دوق أوف كامبريدج ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 1.39.12 دقيقة وبفارق طولين عن «لورل» لـ«جودمونت»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدربين جون و ثادي جوسدن، وحلت ثالثاً «دوم» بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط السادس

خطفت «دوحة» لـ«الشقب للسباقات» لقب الشوط السادس «كنسينغتون بالاس» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس هيكتور كراوتش، وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلة زمناً قدره 1.38.24 دقيقة، وبفارق رأس عن «هوبفل» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، وجاءت في المركز الثالث «فيكتوريا فولز»، بقيادة الفارس كونور بلاناس، وإشراف المدرب هوغو بالمر.

الشوط السابع

حقق «آنت نو بودي» لقب الشوط السابع والختامي «وندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس جيمي سبنسر، وإشراف المدرب كيفن ريان، مسجلاً زمناً قدره 59.32 ثانية وبفارق طول عن «جابلدون»، بقيادة الفارس إميسايل جاراميلو، وإشراف المدرب خوسيه فرانسيسكو دي أنجيلو، وحلت ثالثاً «افيايشن تايم»، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف المدرب ريتشارد هيوز.

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