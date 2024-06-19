صراع متجدد بين «تراولرمان» و«كيبريوس» في «جولد كب»

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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تتواصل غداً الإثارة والقوة في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي يقام على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «جولد كب» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 10 خيول، أبرزهم «تراولرمان» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، الذي سيواجه مجدداً «كيبريوس»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «جريجوري» لـ «وذنان للسباقات»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 13 خيلاً، أبرزهم «موفينج فورس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس أويسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «كينغ جورج الخامس ستيكس» لمسافة 2400 متر، مشاركة 19 خيلاً، أبرزهم «كامبو» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب ريتشارد هيوز، «وردة جميلة» لسلطان علي، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، «كاندل أوف دبي» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب شارلي جونستون.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «ريبلزديل ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، 13 مهرة، أبرزهن «دايموند رين» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «بريتانيا ستيكس» لمسافة 1600 متر، مشاركة 30 خيلاً، أبرزهم «فولتيرا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس نيل كالين وإشراف المدرب كيفن ريان، «كيوبن تايجر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «ويب كراكر» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هيوز، «إنفولفمنت» لسلطان علي، بقيادة الفارس كالوم شيبرد وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «هامبتون كورت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، 12 خيلاً، أبرزهم «كافيار هايتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «أندر ذا صن» لـ «الأصايل»، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب هوغو بالمر، «كينجز جامبيت» لمحمد جابر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب هاري تشارلتون.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع الختامي «باكينغهام بالاس ستيكس» لمسافة 1400 متر، مشاركة 29 خيلاً، أبرزهم «مستبشر» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «سمرقند» لسالم راشد بن غدير، بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، «مستجاب» لخليفة بن دسمال، بقيادة الفارس لويس إدموندز وإشراف المدربين ويليام موير وكريس جراسيك.

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