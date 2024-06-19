«روزاليون» يكسب التحدي في «سانت جيمس بالاس ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج بطل الـ«2000 جينيز الإيرلندي» «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.38 دقيقة وبفارق رقبة عن «هنري لونغفيلو» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وفي الختام، تسلم الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم جائزة الفوز من الملكة كاميلا، فيما تسلم المدرب ريتشارد هانون، والفارس شون ليفي جائزتهما.

وعبر الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم عن سعادته البالغة بتحقيق «روزاليون»، واصفاً إياه بأفضل حصان في مسافة الميل على الإطلاق، فيما أكد المدرب ريتشارد هانون بأن الوجهة المقبلة للبطل ستكون «ساسكس ستيكس» خلال مهرجان «جلوريوس جودوود» الشهر المقبل.

وأضاف «إصرار» لـ«شادويل» الانتصار الثاني لخيول الإمارات، باقتناصه لقب الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.03.29 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «هنتد دريم» لـ«وذنان للسباقات» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب حمد الجهني.

وكان الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، قد شهد افتتاح المهرجان الملكي، بحضور قرينته الملكة كاميلا، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، والأميرة آن، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم، وعدد من الضيوف والملاك بالإضافة إلى محبي سباقات الخيل.

وشهدت الأمسية تألق «شارين» الذي توج بلقب الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما خطف «راشابار» لقب الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب بريان ميهان.

كما حققت «عصفورة» لقب الشوط الثالث «كينج تشارلز الثالث ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب هنري دواير، فيما اقتنص «بلج أوف أليجنس» لـ«فيكتورياس» لقب الشوط الخامس «آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر، بقيادة الفارس لوك موريس وإشراف المدرب السير مارك بريسكوت، بينما ظفر «بيلوشيو» بلقب الشوط السابع الختامي «كوبر هورس ستيكس» لمسافة 2800 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب ويلي مولينز.

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