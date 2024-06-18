«أوغست رودان» يواجه «انسبايرال» في «برينس أوف ويلز ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتواصل الإثارة والقوة غداً في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي الذي يقام على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «برينس أوف ويلز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 10 خيول أبرزها «أوغست رودان» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين الذي يطمح للعودة إلى سكة الانتصارات، إلا أنه سيواجه «انسبايرال» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «ألف ليلة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «لورد نورث» لـ«سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

كوين ماري

وستكون ضربة البداية مع الشوط الأول «كوين ماري ستيكس»، لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 26 مهرة أبرزها «ميك هيست» بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب دييغو دياس، «ليوفاني» لـ «وذنان للسباقات» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب كارل بيرك، «ترولي إنجانتنج» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «كيس مي ماي لوف» لجابر عبدالله بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب شارلي جونستون.

كوينز فاز

يشارك في الشوط الثاني «كوينز فاز» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية» 12 خيلاً، أبرزها «ميدان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «إمبريال سوفرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «ميناء راشد» لأحمد الشيخ بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ، «سي ذا جرين» لأحمد الشيخ أيضاً بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز.

دوق أوف كامبريدج

يشهد الشوط الثالث الشوط الثالث «دوق أوف كامبريدج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 14 مهرة وفرس أبرزها «أوركيد بلوم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب وليام هاجس، «أوشن جول» لـ «الشراع للسباقات» بقيادة الفارس وليام جيمس لي وإشراف المدرب ويلي ماكريري، «رويال درس» لسعيد بن منانه بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب جيمس تيت، «نبراس آنجل» لسعيد الطاير بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

رويال هنت

يشارك في الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة 1600 متر، 30 خيلاً، أبرزها «وايلد تايجر» لجودلفين بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «رغيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون.

كنسينغتون بالاس

يشهد الشوط السادس «كنسينغتون بالاس» لمسافة 1600 متر، مشاركة 25 مهرة، أبرزها «سمر أوف لوف» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «فخامة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس سيرين فالون وإشراف المدرب وليام هاجس، «رؤية» لـ«شادويل» أيضاً بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «سلسبيلا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان، «ميستك بيرل» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وندسور كاسل

يشارك في الشوط السابع والختامي «وندسور كاسل ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم»، 28 خيلاً، أبرزها «هاواين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «زعبيل روود» لجابر عبدالله بقيادة الفارس جو فانينج وإشراف المدرب شارلي جونستون.

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