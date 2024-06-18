مواجهة بين «نوتابل سبيتش» و«روزاليون» في «سانت جيمس بالاس ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية. وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 8 خيول، يتقدمها بطل الـ«2000 جينيز الإنجليزي» «نوتابل سبيتش» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي سيواجه مجدداً بطل الـ«2000 جينيز الأيرلندي» ووصيف الـ«2000 جينيز الإنجليزي» «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس شون ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مع وجود «متروبوليتان» المتوج بلقب الـ«2000 جينيز الإماراتي الفرنسي» بقيادة الفارس ألكسيس بوشين وإشراف المدرب ماريو باراتي.

كما سيشهد الشوط مشاركة «الينابي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، و«المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر.

تحضيرات قوية

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نوتابل سبيتش» حصل على فترة راحة قصيرة منذ سباق الجينيز، وسارت تحضيراته بشكل رائع لهذا السباق، ونكنّ كل تقدير لـ«روزاليون»، وسيكون سباقاً مثيراً للمشاهدة يضم الفائز بسباق الجينيز الفرنسي أيضاً، ونحن سعداء جداً بحالة «نوتابل سبيتش» الذي يتجه إلى «آسكوت» في حالة ممتازة.

الشوط الأول

صراع ثلاثي على لقب الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، يتقدمها «أودينس» بطل «الشقب لوكينج ستيكس»، بقيادة الفارس روبرت هافلين، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، ووصيفه «شارين» بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا، وإشراف المدرب روجر فاريان، إضافة إلى «فاكتور شيفال» بطل «دبي تيرف» بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب جيروم رينير، كما سيشهد الشوط مشاركة «ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«هاي رويال» لجابر عبدالله بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط الثاني

سيشهد الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» مشاركة «القدرة» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«سيمبول أوف أونر» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ذا آكتور» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الثالث

يطمح «بيج إيفز» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل آبلبي إلى اقتناص لقب الشوط الثالث «كينج تشارلز الثالث ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، إلا أن المنافسة ستكون شرسة مع وجود «ريجنول» بقيادة الفارس كالوم رودريجيز وإشراف المدرب إدوارد بيثيل. وسيشارك في الشوط «كيليان» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «آسكوت ستيكس» لمسافة 4000 متر مشاركة 20 خيلاً، أبرزها «زانداباد» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربة كاثي أوليري، و«ماي ليكا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ويلي مولينز، و«بايد بيبر» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب جوردون إليوت.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم» 16 خيلاً، أبرزها «إصرار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«مجتبى» لـ«شادويل» أيضاً بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«بتنكل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع الختامي «كوبر هورس ستيكس» لمسافة 2800 متر مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «نقيب» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«بيلوشيو» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب ويلي مولينز، و«فوكس جيرني» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

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