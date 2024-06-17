"كاسو" و "وعزوة" و"هيرمس" أبطال كأس الوثبة للخيول العربية في فرنسا ورومانيا

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أحرز الجواد "كاسو هيبوليت"، والمهرة "عزوة الشحانية"، والجواد "هيرمس دو ايتيوليه"، المراكز الأولى في سباقات كأس الوثبة "ستاليونز" على مضماري "مونتبان" في العاصمة الفرنسية "باريس"، و"بيليوستي" في العاصمة الرومانية "بوخارست".

وأقيمت أمس 3 سباقات للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 28 خيلاً برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واحتضن مضمار مونتبان الفرنسي سباق كأس الوثبة "ستاليونز" الأول لمسافة 2250 متراً، بمشاركة 12 خيلاً من المهرات والأمهار في عمر 3 سنوات.

وفازت المهرة "عزوة الشحانية" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مارجوت روماري، باللقب محققة 2:33:50 دقيقة بعد منافسة قوية مع المهرة "حسناء" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة لوكاس أرماند.

وخصص السباق الثاني لكأس الوثبة "ستاليونز" للخيول في عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2250 متراً، على مضمار مونتبان أيضاً، بمشاركة 8 خيول، وظفر "كاسو هيبوليت" للمالكة والمدربة كلبر شينو وقيادة فنسنت شينيت، باللقب من "انجوس" لابيريند فان، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة سامي لي، محققاً 2.32.60 دقيقة.

وشهد السباق الثالث لمسافة 1720 متراً على مضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية "بوخارست" مشاركة 8 خيول في عمر 3 سنوات، ونجح "هيرمس دو ايتيوليه" لإيفان يوردانوف، وإشراف يوليان يوردانوف، وقيادة عارف مارنوف، في الفوز بلقب كأس الوثبة "ستاليونز"، محققاً 1:56:00 دقيقة.

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