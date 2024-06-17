«سباركلنج بلنتي» نجمة «الأوكس الفرنسي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «سباركلنج بلنتي» بلقب «بري دي ديان» أو كما يعرف بـ «الأوكس الفرنسي» المخصص للمهرات لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «شانتيه» بفرنسا، بقيادة الفارس توني بيكون وإشراف المدرب باتريس كوتييه، مسجلة زمناً قدره 2.07.64 دقيقة وبفارق رأس عن «سيرفي» بقيادة الفارس ستيفان باسكييه وإشراف المدرب نيكولاس كليمنت، وجاءت في المركز الثالث «تمفانا» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب ديفيد منويزير.

لقب

كما شهدت الأمسية تألق خيول الإمارات التي حققت ثلاثية قوية، جاءت عبر «مراد» لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل» الذي اقتنص لقب «ديربي قطر» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس أورتيز منزابل وإشراف المدرب دايمين فاتريجانت.

وأضاف «عربي» لمحمد سعيد الشحي الانتصار الثاني، بتحقيقه لقب «بري دو بواه» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 1.10.69 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «سيكرت وود» بقيادة الفارس ثيو باشلوت وإشراف المدرب جيانلوكا بيتوليني.

وجاء الانتصار الثالث عبر «مرحباً يا سنافي» لجابر عبدالله الذي خطف لقب «بري برتراند دو برويل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أندرياس شوتز، مسجلاً زمناً قدره 1.38.84 دقيقة وبفارق رأس عن «أندروميد» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد.

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