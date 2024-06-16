كأس الوثبة للخيول العربية.. تتويج الفائزين في 3 سباقات ببريطانيا وبولندا وإيطاليا

المصدر: وام

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أسفرت نتائج 3 سباقات لكأس الوثبة "ستاليونز" أمس عن فوز المهرة “البلقاء” على مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، و"الحطاب" على مضمار باث في العاصمة البريطانية لندن، و"فرح داجوبيو" على مضمار “ كاباريلي – ليفورنو” في ضواحي روما بإيطاليا.

وأقيمت السباقات للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وحصدت المهرة "البلقاء" لطالب عبد الله المنذري، بإشراف تي ام بوركويسكي، لقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 1800 متر، على مضمار سلوزفيك في وارسو المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات محققة 2:04:70 دقيقة.

وفاز "الحطاب" لجاي كيلواي بي بيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرس، بلقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 2600 متر، على مضمار باث بضواحي لندن، محققاً 3:11:17 دقيقة.

وتوجت المهرة "فرح داجوبيو" لكوجليمو سانتيني، بإشراف كاميليا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، بلقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 1500 متر على مضمار "كاباريلي - ليفورنو" بضواحي إيطاليا، والمخصص للمهرات والأمهار العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات.

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