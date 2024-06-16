«برودسايدنغ» لجودلفين يخطف الأضواء في أستراليا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج «برودسايدنغ» لجودلفين بلقب «جيه جيه أتكينز» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «ايغل فارم» بأستراليا، بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد، وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.34.89 دقيقة، وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «بيتركريك»، بقيادة الفارس بليك شين، وجاء في المركز الثالث «بوسوستو»، بقيادة الفارس ريان مالوني.

من جانب آخر تسعى وصيفة «الأوكس الإنجليزي» «دانس سيكوانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«روك إن سوينغ» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب اندريه فابر إلى اقتناص لقب «بري دو ديان» المخصص للمهرات لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «شانتيه» بفرنسا اليوم.

وقال المدرب شارلي: «يبدو أن «دانس سيكوانس» خرجت من آبسوم في حالة جيدة، وتوقيت المشاركة في كلا هذين السباقين تكتنفه دائماً بعض الصعوبات، لكننا نشعر بأنها تظهر العلامات الصحيحة، وأن المشاركة على مسافة أقصر سوف تناسبها، ونأمل أن تكون هناك بعض الرخاوة في الأرضية، وسوف نزودها بغطاء خدود، على أمل أن تحافظ على تركيزها في نهاية السباق، وتنطلق من البوابة الجيدة رقم «7»، ولو تمكنت من إعادة إظهار المستوى، الذي قدمته في «آبسوم» فستكون حظوظها كبيرة في السباق».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز