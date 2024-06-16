28 خيلاً في «كأس الوثبة» بفرنسا ورومانيا اليوم

المصدر: باريس- البيان

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تستضيف مضامير مونتبان في ضاحية العاصمة الفرنسية باريس، وبيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم، 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 28 من الخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ بري سباهيس لمسافة 2250 متراً، بمضمار مونتيان الفرنسي، للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 12 ألف يورو، بمشاركة 12 خيلاً، تتصدرها المهرة «حسناء» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي جوليمين، وقيادة لوكاس أرماند، وكانت ابنة «طهار دي كندليون» قد حلت في المركز الخامس بفارق 2.75 طول عن الفائز في مشاركتها الوحيد بسباق بري فيدورا هذا الموسم.

وينافس على اللقب المهرة «ريتش إن لوف» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماتياس لورين، ولم تشارك ابنة «أزادي» في السباقات من قبل، إلى جانب المهر «لورد عاصي دهم» لمربط العين، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة مارلين ماير، وينحدر من نسل «عاصي».

وخصص السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز بمضمار مونتبان، على لقب بري فيرناند فلوتيه لمسافة 2250 متراً، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وأبرز الخيول المتحدية «يونايتد سبيريت» لجاي نيفنس، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة كليمنت كاديل.

وينافس على اللقب أيضاً «أميليا دو سوليل» لارمينك بلود ستوك، وبي جنيتو، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، و«انجوس» لابيريند فان دالفسين، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة سامي لي.

ومن جهة أخري تتنافس بمضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست، 8 خيول عربية أصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق مولودة في بلغاريا، والبلد المضيف رومانيا، في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1720 متراً، على الجوائز المالية البالغة 5 آلاف يورو، وينافس على اللقب «هيرمس دوايتيوليه»، بقيادة عارف مارنوف، و«ماريا» بقيادة يولي أسينوف، و«بيلي العز» بقيادة دوبرين كانشيف، وجميعها للمالك إيفان ياردنوف وبإشراف يوليان ياردنوف، وهناك «زبيدة بقيادة لورنزو شيرغي، و»جود دو لاجاردي.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي. ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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