28 خيلاً تتنافس في ثالث سباقات لكأس الوثبة بفرنسا ورومانيا غداً

المصدر: وام

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تشهد فرنسا ورومانيا غداً الأحد، إقامة ثلاثة سباقات لكأس الوثبة "ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة برعاية النسخة الـ"16" لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 28 خيلاً.

ويقام سباقان على مضمار مونتبان في العاصمة الفرنسية باريس، بينما يستضيف مضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست السباق الثالث.

وخصص السباق الأول لكأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 2250 متراً، بمضمار مونتبان الفرنسي للخيول في عمر 3 سنوات فقط بمشاركة 12 خيلاً، تتصدرها المهرة "حسناء" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة لوكاس أرماند.

وينافس على اللقب المهر "لورد عاصي دهم" لمربط العين، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة مارلين ماير، والمهرة "ريتش إن لوف" لإسطبلات الأصايل في فرنسا بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ماتياس لورين.

وينطلق السباق الثاني لكأس الوثبة "ستاليونز" بمضمار مونتبان أيضاً لمسافة 2250 متراً للخيول في عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 8 خيول، ويتصدر الترشيحات "يونايتد سبيريت" لجاي نيفنس، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة كليمنت كاديل، و"بي جنيتو" بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، و"انجوس" لـ"ابيريند فان دالفسين"، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة سامي لي.

ويشهد السباق الثالث لكأس الوثبة "ستاليونز" على مضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست، مشاركة 8 خيول عربية أصيلة في عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1720 متراً.

وينافس على اللقب "هيرمس دوايتيوليه"، بقيادة عارف مارنوف، و"ماريا" بقيادة يولي أسينوف، و"بيلي العز" بقيادة دوبرين كانشيف، وهي للمالك إيفان ياردنوف بإشراف يوليان ياردنوف، و"زبيدة" بقيادة لورنزو شيرغي.

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