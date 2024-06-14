كأس الوثبة للخيول العربية ينطلق في 3 دول أوروبية غداً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد مضامير سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، وباث في العاصمة البريطانية لندن، وليفورنو في ضواحي روما بإيطاليا، غداً، إقامة 3 سباقات لكأس الوثبة "ستاليونز"، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتشارك في سباق كأس الوثبة بوارسو لمسافة 1800 متر الخيول العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات، تتصدرها المهرة "لاس دو فاوست" لمربط العين بإشراف ام كاسبرزيك، وقيادة أس ابييف.

وهناك المهر "الثاقب" لسعد المخيني بهوان، بإشراف سي فرايسل، وقيادة دي سابتيكوف، والمهرة "البلقاء" لطالب عبدالله المنذري، بإشراف تي ام بوركويسكي.

وتتنافس 8 خيول عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2600 متر، على مضمار باث في لندن، ويتصدر الترشيحات "ستورم تروبر" لمالكه الكساندر بويز، بإشراف ميشيل هنت وقيادة شارلي برايس، و"الحطاب" لجاي كيلواي، وقيادة لويس ساندرس، و"فيكتوريا" للمالك والمدرب جيمس أوين وقيادة الفارسة تيجان بادجت.

ويحتضن مضمار ليفورنو بضواحي إيطاليا، فعاليات سباق كأس الوثبة "ستاليونز" لمسافة 1500 متر والمخصص للمهرات والأمهار العربية الأصيلة في عمر 3 سنوات فقط.

ويشهد السباق مشاركة 8 خيول أبرزها المهرة "فرح داجوبيو" لكوجليمو سانتيني، بإشراف كاميليا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، والمهر "فورور" لكلوديا كابريليا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة اليسيو ساتا، و"أورلاندو جو"، لجايديت أورلاندو، بإشراف ستيفانو ميتيني، وقيادة ساندرو جيسا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز