4 ألقاب لمربط دبي ضمن بطولة كان الفرنسية

المصدر: كان - البيان

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تمكن مربط دبي للخيول العربية من الفوز بأربعة ألقاب ملونة في ختام الجولة الرابعة لجولة الجياد العربية، أولى بطولات المحطات الأوروبية من الجولة العالمية، التي اختتمت مساء أول أمس في مدينة كان الفرنسية.

وبحضور الدكتور غانم عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، تمكن مربط دبي من الفوز بأربعة ألقاب توزعت بين 3 ألقاب فضية ولقب واحد برونزي، معززاً حصيلة المشاركة الإماراتية التي حصدت من خلالها المرابط الوطنية مجتمعة 8 ألقاب.

وقال الدكتور غانم عبيد الهاجري : لا يزال مربط دبي صاحب الدور القياسي عالمياً. والإمارات تواصل محافظتها على موقعها القيادي على مستوى الإنجازات الدولية ودورها في إنتاج الخيل ذات الجودة العالية. وفي بطولة كان أكدت المرابط الإماراتية مركزها الأول. تهانينا للمرابط الوطنية المتميزة مربط دبي ومربط عجمان ومربط البداير.

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي أن البطولة شكلت محطة تنافسية قوية . ونوه بالتميز الإماراتي والحصيلة الجيدة للمرابط الوطنية وفي مقدمتها مربط دبي. وقال: بطولة كان أعقبت موسماً محلياً وخليجياً متميزاً، وهي أول محطة أوروبية من بين محطاتنا في الموسم الخارجي، ونحن نعتبرها محطة ناجحة تعزز رصيدنا العالمي الكبير.

من جانبه أعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بحصيلة مشاركة المربط في بطولة .

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