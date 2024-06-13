«الباسو تي» يحصد «كأس الوثبة» في بلجيكا

المصدر: بروكسل - البيان

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حصد الجواد «الباسو تي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة كوب فاندربيك، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، الذي أقيم أول من أمس بمضمار والوني مونس غلين بمملكة بلجيكا، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

وجاء السباق الذي شاركت فيه 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، حافلاً بالقوة والندية والتكافؤ، وحسم «الباسو تي» البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «المرتجز» نتيجة السباق في آخر 200 متر بزمن وقدره 1:42:16 دقيقة.

وجاء تفوق البطل بفارق طولين عن «نيل ادامز» لأوروس ايشباخر، بإشراف فرانشيسكا إيشباخر وقيادة ستيفان لورنت، فيما جاء ثالثاً بفارق عنق عن الثاني «تيكس دي أي» للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، وقيادة كارين ديلتجينز.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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