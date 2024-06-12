الجواد "الباسو تي" يحرز لقب كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: وام

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أحرز الجواد "الباسو تي" للمالك والمدرب جي تي زوتليف، بقيادة كوب فاندربيك، لقب كأس الوثبة "ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1500 متر الذي أقيم على مضمار "والوني مونس غلين" بمملكة بلجيكا برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

شهد السباق مشاركة 9 خيول في عمر 4 سنوات فما فوق، وحسم "الباسو تي" المنحدر من نسل "المرتجز" المنافسة في آخر 200 متر محققاً 1:42:16 دقيقة.

وتفوق البطل بفارق طولين عن "نيل ادامز" لأوروس ايشباخر، بإشراف فرانشيسكا إيشباخر وقيادة ستيفان لورنت، وجاء ثالثاً بفارق عنق عن الثاني "تيكس دي أي" للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، وقيادة كارين ديلتجينز.

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