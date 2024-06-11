«خدام» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس

المصدر: تونس - وام

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احتفت جمهورية تونس باستضافة المحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ 31، وذلك عبر تنظيم كرنفال ومهرجان مميز في مضمار قصر السعيد الرملي، أول من أمس.

ونجح الجواد «خدام» في الحفاظ على اللقب في تونس للعام الثالث على التوالي، بعد الأداء القوي الذي قاده للفوز بالكأس الغالية في محطتها التونسية، التي أقيمت ضمن «الفئة الأولى» لمسافة 2000 متر، وسط مشاركة 20 خيلاً، تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

ويعود البطل «خدام» لإسطبلات أحمد السعيد، وينحدر من نسل «مقاتل الخالديةX بنت صور»، وتحت إشراف المدرب نزار الغابري وقيادة الفارس سليم فرشيشي، ونجح البطل في قطع مسافة السباق بزمن 2:22:00 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية «لاس فيغاس»، المنحدر من نسل «باسق الخالدية X عكرمية»، للمالك إسطبلات أحمد السعيد، وإشراف المدرب نزار الغابري وقيادة خالد الحرشاني.. وحل ثالثاً «نافح» من نسل «نوريسك الموري X مافادور»، للمالك خالد بن عثمان، وإشراف المدرب منير المنصوري وقيادة الفارس جوزي سنتياغو.

اهتمام

وتحظى سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة باهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دفعاً لمسيرة التطور في سباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

حضر السباق وتوج الفائزين، معالي عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، والدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة. وقال فيصل الرحماني إن السباقات شهدت في محطة تونس تقدماً كبيراً، موجهاً الشكر للقائمين على تنظيم الحدث، مهنئاً الأبطال الفائزين بالكأس.

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