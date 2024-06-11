خيول ياس تتصدر كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: باريس - بروكسل - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل كأس الوثبة «ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، على مضمار «لانجون ـ ليبورن» بفرنسا، بإحراز المركزين الأول والثاني.

وأقيم السباق أول من أمس لمسافة 1800 متر برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتفوقت المهرة «عالية»، ابنة «مهب» بإشراف جي لومير، وقيادة أنتوين ويرل، بفارق 1.5 طول، محققة 1:55:82 دقيقة، وذهب المركز الثاني إلى رفيق إسطبلها «غسان» بقيادة سامي لي، وإشراف دايمين فاتريجانت، وجاء ثالثاً المهر «كاسو هيوبوليت» للمالك والمدرب سي شينو، وقيادة فينسنت شينيت.

من جانب آخر تتنافس 9 خيول عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق في سباق كأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 1500 متر الثلاثاء على مضمار «والوني مونس غلين» في مملكة بلجيكا.

ويتصدر الترشيحات «الباسو» لجي تي زوتليف، بقيادة كي فاندربيك، و«تكس دي أي» ليوهان فريستربين، بقيادة كارين تيلتيجنس، و«نيل أدامز» لأورس إيشباخر، بقيادة ستيف لورين، و«كيرورا دو بوزلس» لمارسيل ميزي بقيادة ستيفان برو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز