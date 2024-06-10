سفيرة الإمارات في تونس: كأس رئيس الدولة للخيول العربية توطد أواصر التعاون وروابط الصداقة مع الدول

المصدر: وام

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أعربت سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية عن سعادتها بالنجاحات المهمة التي تحققها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في كل عام، مشيرة إلى أن جولات البطولة حول العالم تشهد العديد من التطورات على صعيد التنظيم والمشاركة من نخبة الملاك والمربين، وتحظى بحضور وتفاعل جماهيري كبيرين.

وقالت سعادتها، في تصريحات صحفية على هامش جولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في تونس: “نتقدم بالشكر الكبير للقيادة الرشيدة لحرصها الدائم على دعم ورعاية هذه المناسبات المميزة التي تسهم في توطيد أواصر التعاون وروابط الصداقة مع الدول، ومن بينها الشقيقة تونس التي قدمت لوحة تنظيمية رائعة وكرنفالا احتفاليا يعكس المكانة المميزة للحدث".

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