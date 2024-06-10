«دورنوك» يفاجئ الجميع في «بيلمونت ستيكس» بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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فجر «دورنوك» مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب «بيلمونت ستيكس» ثالث سباقات التاج الثلاثي الأمريكي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «ساراتوغا» في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب داني جارجان، مسجلاً زمناً قدره 2.01.64 دقيقة وبفارق نصف طول عن «مايند فريم» بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإشراف المدرب تود بليتشر. وجاء في المركز الثالث «سيراليون» بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب تشاد براون.

كما شهدت الأمسية تألق «ميشرد تايم» لجودلفين الذي توج بلقب سباق «مانهاتن ستيكس» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.51.94 دقيقة وبفارق طولين عن «نيشنس برايد» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «أوهانا أونور» بقيادة الفارس كندريك كارموش وإشراف المدرب كلود ماكجاوجي.

باقي الأشواط

وظفر «بيبي يودا» بلقب «ترو نورث ستيكس» لمسافة 1300 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس إريك كانسل وإشراف المدرب وليام موت، فيما اقتنص «آيس شوكلت» لقب «بوكر ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب مارك كاسي.

سبربن ستيكس

وحقق «كروبي» لقب «سبربن ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإشراف المدرب تود بليتشر، فيما توجت «راندميزد» بلقب سباق «أوغدن فيبس ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب تشاد براون.

وخطف «بوك إم دانو» لقب «وودي ستيفنز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإشراف المدرب ديريك ريان، فيما اقتنص «كوجبورن» لقب «جايبور ستيكس» لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإشراف المدرب ستيفن أسموسن، بينما ظفر «ناشونال تريشر» بلقب «متروبولتان هانديكاب» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب بوب بافرت.

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