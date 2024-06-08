كأس الوثبة ينطلق غداً في فرنسا بمشاركة 10 خيول

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار "لانجون ـ ليبرون" الفرنسي، غدا الأحد، فعاليات سباق كأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتتنافس 10 خيول في السباق، أبرزها المهر "غسان" بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس فابريس فيرون، والمهرة "عالية"، بإشراف جي لومير، وقيادة انتوين ويرل، وكلاهما لياس لإدارة سباقات الخيل.

وهناك أيضاً المهر "أتش ام جازية" لندا موصلي، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مارجوت روماري، و"فارس" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة جوردان بلاتو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز