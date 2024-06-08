تونس تحتضن غداً المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: وام

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يحتضن مضمار قصر السعيد في تونس، يوم غد الأحد، أولى الجولات العربية، والمحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، التي تقام في إطار حرص الإمارات على الاهتمام بالخيل العربي وصون مسيرته وتعزيز حضوره بين الأجيال.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعما لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشهد سباق المحطة التونسية الذي يقام ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية مشاركة 20 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس والمخصصة من عمر 4 سنوات فما فوق.

وتضم القائمة المشاركة مجموعة مميزة من الخيول من أبرزها: (خدام بطل النسختين الماضيتين، واسكندر، وازمير، ويعقوب، ولحن الكروان، وليمار قريش، ولاعتاب).

وقال سعادة فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: "بعد البداية القوية والنجاحات الكبيرة لسباق الكأس الغالية في فرنسا تتجه بوصلة سباقاتنا نحو أولى المحطات العربية في هذا العام عبر بوابة تونس التي تعد من البلدان المنتجة وصاحبة الحضور القوي في صناعة الأبطال بمسيرة الخيل العربي، وتحظى محطة تونس بمؤشرات قوية تقودنا لسباق استثنائي يشارك فيه 20 خيلا، الأمر الذي يترجم مكانة وأثر الكأس الغالية لدى الملاك والمربين في تونس".

وأضاف: "نولي أهمية كبيرة لتعزيز مسيرة نجاحات سباقات الكأس الغالية ومضاعفتها في المضامير العالمية والعربية المعتمدة في أجندتها كل عام، وترسيخ رسالة الحدث ومفاهيمه لدى ملاك ومربي الخيل في العالم، ما يتماشى مع دعم ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة الخيل العربي الذي يشكل ركنا مهما من تراث الإمارات العريق".

وأضاف: " تحتفي تونس في كل عام بمسيرة الكأس الغالية وتحظى بأهمية كبيرة ومكانة مميزة في أجندة سباقاتنا للنسخة 31، وتحفل مسيرتها بنخبة مرابط الخيل وجودة الإنتاج، كما تتمتع بقاعدة كبيرة من ملاك ومربي الخيل العربي، ونحن حريصون على مواصلة رسالة الكأس الغالية لأسرة الخيل العربي في جميع دول العالم، إيمانا بخطط الحفاظ على إرثنا العريق ودعم مسيرة تقدمه في المضامير كافة".

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