كتيبة جودلفين تطمح للتألق في مضمار «ساراتوغا» الأمريكي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تطمح خيول جودلفين للتألق على مضمار «ساراتوغا» بأمريكا، إذ ستشارك «بريتي مسشيفوس» في سباق «أوغدن فيبس ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب برندان والش.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة الأمريكية: ( «بريتي مسشيفوس» تدربت بشكل جيد للغاية منذ مشاركتها الموسمية الأولى وتشارك بالسباق في أفضل حالاتها، وبرندان يبدي ارتياحاً كبيراً لحالتها).

وأضاف:( السباق يبدو إنه سيكون نزالاً من العيار الثقيل، جميع المهرات الأكبر سناً ستشارك في السباق، وفي مقدمتها «ايديوماتيك»، الجانب السلبي الوحيد هو أن التنبؤات الجوية لا تشير إلى أن المضمار سيكون جافاً ونحن نعلم بأن المهرة «بريتي مسشيفوس» ليست جيدة على مضمار مبلل، نحن واثقون من أنها ستؤدي بصورة جيدة، خاصة إذا حالفنا الحظ في الطقس).

وسيشهد سباق «مانهاتن ستيكس» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، مشاركة «ميشرد تايم» بقيادة الفارس وليام بيوك و «نيشنس برايد» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ( «ميشرد تايم» لم يشارك في سباقات في الولايات المتحدة من قبل، لكنه يتدرب هناك ولديه خبرة في مضمار مماثل في دبي، وينطلق من بوابة خارجية، لكنني أشعر بأنه سيكون منافساً قوياً للغاية في نسخة تبدو تنافسية للغاية، ينبغي أن يعطينا هذا السباق مؤشراً لما ينتظرنا في بقية الموسم، «نيشنس برايد» أصبح أكثر قوة منذ سباق «مان أو وار ستيكس» ونأمل أن يكون تراجعه في المسافة مناسباً).

يشارك «ميسشيف ماجيك» بقيادة الفارس وليام بيوك و «ستار أوف ميستري» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، في شوط «جايبور ستيكس» لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى»، وهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي: ( أثبتت «ستار أوف ميستري» ثباتاً كبيراً في المستوى في «ميدان» خلال الشتاء، وتشارك لأول مرة في الولايات المتحدة عقب تقديمها أفضل أداء في مسيرتها بسباق «القوز سبرنت»، تراجعها لمنافسة أقصر بنصف فيرلونغ من شأنه أن يناسبها على الرغم من أن ما يقلقنا هو أنها ليست الأكثر سرعة في الانطلاق من البوابات، وبالتأكيد ستقدم أفضل ما لديها في نهاية السباق).

وأضاف: ( «ميسشيف ماجيك» سبق له أن قدم أداء قويا في اثنين من المشاركات في الولايات المتحدة هذا الموسم، في «كينلاند» و«شيرشل داونز»، ويعد من الخيول التي حصلت على قدر كبير من الخبرة في هذا السباق، لم يكن أبداً الأكثر سرعة في الخروج من البوابات، لذا فإن وقوعه في الحارة رقم 12 لن يشكل اختلافاً كبيراً حيث سيتم قيادته اعتماداً على الحظ، وينبغي أن يكون في الموعد عند النهاية).

يشهد شوط «بوكر ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة «ميستريوس نايت» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما سيشارك «ناش» في شوط «وودي ستيفنز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس فلورينت جيروكس وإشراف المدرب براد كوكس.

وفي إنجلترا، تستهدف خيول الإمارات سباقات مضمار «هايدوك»، إذ ستشارك كل من «سفاير سيز» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و «سي ثيم» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، في شوط «ليستر بيغوت ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة».

كما يطمح «نوبل ديناستي» لجودلفين إلى اقتناص لقب «جون أوف غونت ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما ستشارك «بنك كريستال» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في شوط «أكليز ستيكس» لمسافة 1000 متر «قوائم» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ( «سفاير سيز» بالتأكيد تطور مستواها منذ مشاركتها في يورك ونشعر بأن زيادة المسافة إلى ميل ونصف الميل ستناسبها). وأضاف: ( «نوبل ديناستي» حصان قوي الأداء ونحن سعداء بفوزه في نيوماركت، لقد خرج من ذلك السباق في حالة رائعة، على الرغم من أننا لا نرغب في أن تكون الأرضية أكثر سرعة). وأضاف: ( «نوبل ديناستي» حصان قوي الأداء ونحن سعداء بفوزه في نيوماركت، لقد خرج من ذلك السباق في حالة رائعة، على الرغم من أننا لا نرغب في أن تكون الأرضية أكثر سرعة).

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