"وسمي الخالدية" و"إيشان دو بوزلس" يتوجان بسباقي زايد وفاطمة بنت مبارك للخيول العربية في السويد وإسبانيا

المصدر: وام

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أحرز الجواد "وسمي الخالدية" لقب سباق كأس زايد للخيول العربية الأصيلة أمس على مضمار "برو بارك" بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد.

وحصد "إيشان دو بوزلس" لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة على مضمار "سان سيباستيان" بمملكة إسبانيا.

وأقيم السباقان تحت رعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشاركت في سباق كأس زايد 8 خيول في عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، وتفوق "وسمي الخالدية" لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي وقيادة الفارس اندرياس جرابيبرج بفارق 10 أطوال عن "نو ريسك نو ريوارد" للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون، بقيادة أليون شافيز، محققاً 1:40:10 دقيقة، وجاء ثالثاً "حديد" لكاميلا نيلسون وقيادة أولريكا هولمكويست.

شهد السباق وتوج الفائزين سعادة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، سفير الدولة لدى مملكة السويد، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

من جانب آخر تفوق "إيشان دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال كوارتيز، في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر بمشاركة 5 خيول في عمر 4 سنوات فما فوق.

وحقق البطل 1:47:14 دقيقة بفارق نصف طول عن المرشح الأول "أسماء الشحانية" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ماكسيم فولون، وجاء ثالثاً "الصافنات" للخيالة السلطانية العمانية بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جي جالبريت.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، سفير الدولة لدى مملكة السويد أن سباقات الخيول العربية الأصيلة في مملكة السويد تعزز العلاقة المميزة في التعاون على المستوى الرياضي، وتتيح المزيد من الفرص لاستثمار وتطوير هذا التعاون بما يخدم الرياضة في البلدين.

وقال: "دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تنظم الفعاليات الرياضية الدولية بتميز كبير حرصاً على ترسيخ مكانتها المرموقة على الخارطة العالمية في الرياضات المختلفة ورياضة الفروسية بشكل خاص، لما تمثله من إرث وطني مستدام برؤية تستشرف المستقبل وتواكب التطلعات الوطنية".

وتوجه سعادة الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على دعمه اللامحدود واهتمامه بالفعاليات المختلفة للفروسية ورعاية السباقات التي تشهدها جميع أنحاء العالم انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على تعزيز الاهتمام برياضات الفروسية التي تمثل إرثاً أصيلاً.

وقال:" فخورون بما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم واهتمام لرياضة الفروسية وسباقاتها المختلفة حتى أصبحت واحدة من أبرز الرياضات في الإمارات وحول العالم مستندة في ذلك إلى تراث وتاريخ طويل في الاهتمام بالخيول اقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" في دعم هذه السباقات وضمان استدامتها عبر مختلف الأجيال".

من جهتها أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن تنظيم سباق كأس زايد في مملكة السويد تزامناً مع احتفالاتها باليوم الوطني يعزز الدور المهم والملموس للمهرجان في مواكبة الفعاليات الدولية من خلال تنظيم السباقات الخاصة بالفروسية.

وأثنت صوايا على الجهود المبذولة من سفارة الدولة لدى مملكة السويد في التعاون الكبير، وتوفير جميع المتطلبات الداعمة لنجاح السباق، بما يمثله من أهمية كبرى تزامناً مع احتفالات مملكة السويد باليوم الوطني.

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