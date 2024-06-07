عين «إنغلش روز» لجودلفين على لقب «نيويورك ستيكس»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطمح «إنغلش روز» لجودلفين خلال مشاركتها في سباق «نيويورك ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «سراتوغا» في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: لقد كنا سعداء بما قدمته «إنغلش روز» في سباق «جيني وايلي»، وزيادة المسافة بواقع فيرلونغ هنا ستناسبها، لديها بوابة جيدة بالرقم «2»وينبغي أن تكون منافسة قوية في سباق يبدو أنه سيحظى بالكثير من القوة في العمق. نأمل أن تكون جاهزة تماما للمنافسة وتحقق الفوز في نهاية المشوار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز