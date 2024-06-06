«سيسكاني» لجودلفين يدافع عن لقب «بيلمونت جولد كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطمح النجم «سيسكاني» لجودلفين للحفاظ على لقب «بيلمونت جولد كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، الذي سيقام فجر الجمعة على مضمار «سراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «سيسكاني» فاز بهذا السباق بمضمار «بيلمونت» العام الماضي، ويعود إلى الولايات المتحدة في حالة ممتازة، لقد حصل على بوابة خارجية لكنه سباق يمتد لمسافة ميلين، لذا ينبغي أن يكون لديه متسع من الوقت لتحسين موقعه خلال السباق، ويشارك على خلفية تقديمه عروضاً متماسكة في دبي، ونحن واثقون جداً من قدرته على المنافسة بقوة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز