«وسمي الخالدية» يسعى لـ «كأس زايد» في السويد

المصدر: عواصم - البيان

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يحتضن مضمار برو بارك بالعاصمة السويدية استكهولم اليوم، فعاليات «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد، فيما يستضيف مضمار سان سيباستيان بمملكة إسبانيا سباق «كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك» وكلاهما للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام هذه السباقات، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ويجتذب كأس زايد للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، 8 من نخبة الخيول المقيمة في أوروبا، أبرزها المرشح الأول «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، البالغ تصنيفه 82 رطلاً، ويقود «وسمي الخالدية»، الفارس اندرياس جرابيبرج، بإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي، والذي حقق 10 انتصارات من إجمالي 19 مشاركة، والمركز الثاني 10 مرات، والمركز الثالث 6 مرات، جمع منها مكاسب مالية بلغت 319.612 كرونا سويدية.

وينافسه على اللقب «أيمن» لمين جالوب سفريجي، بقيادة الفارسة أنجيلا تونمار، البالغ تصنيفه 78، والذي حقق 14 انتصاراً والمركز الثاني 10 مرات، والثالث 9 مرات جمع خلالها مكاسب مالية بلغت 1.616.924 كرونا سويدية، إلى جانب «ماشو» بقيادة آنا بيلروث، وهما بإشراف المدربة السويدية ماريا اريكسون هاجمان.

وسيتم بث السباق على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية لإتاحة الفرصة لعشاق هذه الرياضة داخل وخارج الدولة لمتابعة المنافسة.

تنافس

ومن جهة أخرى يستقطب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر بمضمار سان سيباستيان بإسبانيا، 5 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، ويتصدر الترشيحات كل من «منارة»، بقيادة مايكل فورست، و«الصافنات» بقيادة جي جالبريت، وكلاهما للخيالة السلطانية العمانية بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث جان بيرنارد.

وينافس أيضاً «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال كوارتيز، و«خان دو نايل» لأوروس إيشباخر، بإشراف المدربة فرنشيسكا إيشباخر، وقيادة فيا جانيك، و«أسماء الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ماكسيم فولون.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

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