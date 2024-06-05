برعاية منصور بن زايد .. انطلاق البطولة الخامسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في الدنمارك 15 يونيو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، يشهد المركز الوطني الدنماركي للفروسية بمنطقة فيلهيلمسبورج "السبت" الموافق 15 يونيو، البطولة الخامسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وتقام خامس بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والثانية في أوروبا، بالتزامن مع بطولة فيلهيلمسبورج الدولية 2024.

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، ويشتمل على 10 بطولات، تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، أن منافسات النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، تواصل نجاحاتها في مختلف دول العالم بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال إن وصول بطولات الكأس العالمية إلى الدنمارك ثاني المحطات الأوروبية، يأتي ضمن الخطط المرسومة لدعم ملاك ومربي الخيل العربية في مختلف دول العالم، وإعلاء شأن الخيل العربي.

وتوقع أن تحقق بطولة الدنمارك نجاحا كبيرا على غرار البطولات السابقة، في ظل الحرص الكبير من الملاك والمربين على المشاركة والمنافسة على الألقاب.

وأوضح الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن جمعية الإمارات للخيول العربية تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة مؤهلات النجاح حتى تخرج هذه البطولات في أفضل صورة، وبما يعزز مكانة الدولة على المستوى العالمي.

ويعود تاريخ المركز الوطني للفروسية في فيلهيلمسبورج إلى القرن السابع عشر، وتم تجديده وافتتاحه كمركز وطني للفروسية في عام 1989، ليستضيف المسابقات الدولية لمختلف أنشطة الفروسية، ومنذ ذلك الوقت أصبح مركز رئيس لرياضة الفروسية وتربية الخيول في الدنمارك.

وفي أغسطس 2011 أقيمت احتفالية ضخمة بمناسبة اليوبيل الفضي للمركز في ساحة العرض الرئيسية.

وتتميز المنطقة بوجود غابات الزان الجميلة القائمة على عدة منحدرات باتجاه النهر، بما يمنحها مشاهد خلابة، وتضم مسارات عديدة للمشي وأنواع أخرى للرياضة، كما تتميز المنطقة بالعديد من المعالم الاثرية العريقة.

يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما استضافت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الماضي، وشهدت مدينة سكوتسديل الأمريكية البطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين، وأقيمت البطولة الرابعة في الأول من يونيو الجاري بميدان الفروسية لو جراند باركيه بمدينة فونتينيبلو الفرنسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز