13 خيلا تتنافس غدا في سباقي زايد وفاطمة بنت مبارك بالسويد وإسبانيا

المصدر: وام

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يستضيف مضمار "برو بارك" في العاصمة السويدية استوكهولم، غدا الخميس فعاليات سباق كأس زايد بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد، كما يستضيف مضمار "سان سيباستيان" في إسبانيا غدا، سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكلاهما للخيول العربية الأصيلة برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويشهد سباق كأس زايد للخيول في عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، مشاركة 8 من نخبة الخيول المقيمة في أوروبا.

ويتصدر الترشيحات "وسمي الخالدية" لإسطبلات الخالدية في بولندا، ويقوده الفارس أندرياس جرابيبرج، بإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي.

كما ينافس على اللقب "أيمن" لمين جالوب، بقيادة الفارسة أنجيلا تونمار، و"ماشو" بقيادة آنا بيلروث، وهما بإشراف المدربة السويدية ماريا اريكسون.

من جانب آخر تشارك 5 خيول في عمر 4 سنوات فما فوق في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1600 متر.

ومن أبرز المرشحين "منارة" بقيادة مايكل فورست، و"الصافنات" بقيادة جي جالبريت، وكلاهما للخيالة السلطانية العمانية بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث جان بيرنارد.

كما يشارك في السباق "إيشان دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال كوارتيز، و"خان دو نايل" لأوروس إيشباخر، بإشراف المدربة فرنشيسكا إيشباخر، وقيادة فيا جانيك، و"أسماء الشحانية" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ماكسيم فولون.

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