خيول جودلفين تواصل تألقها في السباقات الأمريكية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ حققت ثنائية على مضمار «تشرشل داونز»، عبر «اوتومان فليت» الذي توج بلقب سباق «أرلينغتون ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.41.45 دقيقة وبفارق طول عن «شيسنغ ذي كراون» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مايكل ميكر، وجاء في المركز الثالث «آيريش آيسس» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب بريندان والش.

الخطة المقبلة

وقال المدرب شارلي آبلبي: انتقل «اوتومان فليت» بشكل جيد خلال السباق، ونحن سعداء بهذه النتيجة، هذا السباق يعد تحضيراً لسباق «وايز دان ستيكس» «الفئة الثانية» في «تشرشل داونز» الذي سيقام هذا الشهر، ولا نرى سبباً يمنع من التوجه إلى هناك في المشاركة المقبلة، الوتيرة كانت بطيئة، بينما نأمل أن تكون أفضل في سباق «وايز دان ستيكس».

بليم ستيكس

وأضاف: «هايلاند فولز» الانتصار الثاني باقتناصه لقب سباق «بليم ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس فلوران جيرو وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً قدره 1.48.51 دقيقة وبفارق طول عن «كاجليوسترو» لـ «وذنان للسباقات» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدربة شيري ديفو، وحل ثالثاً «دريم لايك» بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإشراف المدرب تود بليتشر.

قدرة التحمل

وقال المدرب براد كوكس: «هايلاند فولز» حصان نموذجي من سلالة «كيرلين»، ويتطور في الأداء مع التقدم في السن، كما أنه يتمتع بنسب جميل، لطالما اعتقدنا بأنه سيكون حصاناً يؤدي بشكل أفضل على المسافة الكلاسيكية هنا في أمريكا، لقد قدم أداءً رائعاً على مسافة الميل الممتد، وبدا أنه سيتعامل مع مسافة الميل وربع الميل في المستقبل، فلورنت قال إنه يحتاج إلى مسافة الميل ونصف الميل ولديه الكثير من القدرة على التحمل في نسبه.

وأضاف: لدينا «فيرست ميشن» وهدفه سباق «ستيفن فوستر» «الفئة الأولى»، لذلك هناك شكوك في توجه «هايلاند فولز» إلى ذلك السباق، سوف نرى كيف سيخرج من هذا السباق وكيف سيؤدي «فيرست ميشن» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ثم نقرر ما نراه مناسباً آنذاك.

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