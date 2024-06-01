«إيزيليا» نجمة «الأوكس الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «إيزيليا» لآغا خان بلقب «الأوكس الإنجليزي» المخصص للمهرات لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «آبسوم» العريق بإنجلترا، بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب ديرموت ويلد، مسجلة زمناً قدره 2.42.06 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «دانس سيكوانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما خطف «لوكسمبورغ» لقب سباق «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، فيما حقق «أفيد» لـ«قطر ريسنج» لقب شوط «سيري ستيكس» لمسافة 1400 متر «قوائم» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب آرتشي واتسون. وشهدت الأمسية تألق خيول الإمارات، إذ ظفر «بولستر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس بيير لويس جامين وإشراف المدرب كارل بيرك.

وتتجه الأنظار اليوم نحو سباق «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، إذ سيسعى «سيتي أوف تروي» إلى محو آثار صدمة خسارة الـ«2000 جينيز الإنجليزي» . وسيمثل الإمارات في هذا الشوط «انشينت ويزدوم» لجودلفين، «تيبل توك» و«كامبو» لعبدالله المنصوري، «سيداتي ساداتي» لأحمد الشيخ و«ديرة مايل» لـ«جرين تيم ريسنج».

كما سيشهد شوط «ديومد ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة «هايلاند أفينيو» لجودلفين، «إمبيستو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي، فيما ستشارك «رويال دريس» لسعيد بن منانه في سباق ««برنسيس إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة».

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