البطولات الأوروبية.. آخر مراحل استعدادات "قفز الحواجز" للألعاب الأولمبية

المصدر: وام

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يخوض منتخب الفروسية لقفز الحواجز آخر مراحل الاستعدادات في أوروبا خلال الشهرين المقبلين قبل الانتقال إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتنطلق منافسات قفز الحواجز في الألعاب الأولمبية بحلول أغسطس المقبل، بداية ببطولة الفرق بمشاركة 20 فريقاً ، إذ يضم كل فريق 3 فرسان، ثم منافسات الفردي بمشاركة 75 فارساً.

وأكمل المنتخب بنجاح مراحل متدرجة من الاستعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

شارك في معسكر إيطاليا 5 فرسان هم سالم السويدي، وعلى الكربي، وعبد الله المري، وعمر المرزوقي، وعبد الله المهيري، بإشراف المدربين وليام فانل، ودونكان إنجليش، على أن يتم اختيار 4 فرسان لتمثيل الإمارات في الأولمبياد.

ويستعد المنتخب للمشاركة في 3 بطولات ببريطانيا، الأولى من 4 إلى 9 يونيو المقبل، والثانية من 11 إلى 16 يونيو، والثالثة من 19 إلى 23 يونيو.

كما تنتظر المنتخب مشاركات أخرى يتم التنسيق بشأنها بعد بطولات بريطانيا حسب البرنامج المقرر من المدربين وليام فانل، ودونكان إنجليش، للحفاظ على جاهزية الخيل.

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